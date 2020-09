Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a condamnat luni execuția tanarului sportiv practicant de lupte greco-romane Navid Afkari de catre regimul de la Teheran, pentru uciderea unui angajat al statului in timpul manifestațiilor...

