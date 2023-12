Uleiul de măsline, ținta grupărilor infracționale Polițiștii din Spania și Italia au arestat 11 persoane și au confiscat peste 5.000 de litri de ulei de masline contrafacut, dupa ce a destramat o banda internaționala care ar fi incercat sa vinda uleiul drept echivalentul sau mai scump, de tipul uleiului virgin și extravirgin. Ancheta, efectuata de Guardia Civil impreuna cu carabinierii italieni și Europol, a condus la percheziții in ambele țar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

