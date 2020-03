Uleiul de măsline prelungește durata de viață Beneficiile pentru sanatate ale dietei mediteraneene sunt recunoscute: s-a demonstrat ca o mulțime de legume, fructe, pește dar și uleiul de masline intaresc oasele, imbunatațesc sanatatea creierului și reduc riscul pentru unele tipuri de cancer, diabet, colesterol ridicat, boli de inima și accident vascular cerebral. Un nou studiu realizat pe americani arata ca inlocuirea a... Read More Post-ul Uleiul de masline prelungește durata de viața apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

