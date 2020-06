Stiri pe aceeasi tema

- Mult mai putina lume stie, insa, despre incurcaturile familiale ale acestui geniu tech, care provine dintr-o familie bogata, dar dezbinata, si care a rupt orice relatie cu tatal lui. Musk s-a nascut pe 28 iunie 1971 in orasul Pretoria, capitala Africii de Sud. Mama lui Elon, Maye Musk, era un fost model…

- Cercetatorii au descoperit o caracatița pe fundul Oceanului Indian, la 7.000 de metri adancime, cu peste 2.000 m mai jos decat precedentul „record”. Cefalopoda face parte din specia „Dumbo”, dupa inotatoarele situate deasupra ochilor, care o fac sa semene cu celebrul elefant din desenele animate.

- Vikingii sunt cunoscuți in istorie ca fiind razboinicii neinfricați ce au trait in nordul Europei intre secolele VIII-XI. Vinkingii și epoca in care aceștia au trait au fost și sunt in continuare sursa a numeroase legende, mituri și chiar filme de succes. Vikingii au fost luptatori și exploratori de…

- Thomas Lovejoy, un biolog renumit, cunoscut in lumea științifica și ca “parintele biodiversitații”, a explicat pentru The Guardian mecanismul care a dus la pandemia de COVID și a indicat ca vinovat pentru faptul ca noul coronavirus a trecut de la animal la om nu liliacul, gazda agentului patogen, nici…

- Cercetatorii au descoperit șase noi tipuri de coronavirus in liliecii din Myanmar (sud-estul Asiei). Deși fac parte din aceeași familie, virusurile nu sunt apropiate genetic de SARS-CoV-2, care a cauzat actuala pandemie, sau de virusurile care au generat epidemiile SARS in 2002, respectiv MERS in 2012,…

