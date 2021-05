Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord miercuri pentru a permite intrarea in UE calatorilor din tari terte care au primit dozele necesare de vaccin anti-COVID-19 autorizate la nivel european, informeaza AFP, citand surse europene. In perspectiva sezonului turistic estival,…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test Covid negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- STS, anunt despre certificatele digitale verzi de vaccinare FOTO: facebook.com/telecomunicatiispeciale Certificatele digitale verzi, care vor înlesni libera circulație în Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate în România cu sprijinul Serviciului…

- Persoanele care calatoresc in Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea in tara daca au trecut doua saptamani de la data efectuarii vaccinului anti-COVID, se arata pe site-ul MAE. In Bulgaria si Turcia insa, calatorii trebuie sa prezinte in continuare un test PCR negativ, potrivit mediafax.…

- Comisia Europeana a amintit ca inca din luna ianuarie recomanda statelor membre UE sa limiteze numai la ''calatoriile esentiale'' fluxul de persoane care vin din Brazilia sau din alte regiuni ale lumii afectate de noi variante ale coronavirusului, cum ar fi cea sud-africana, și cere masuri mult mai…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita Parlamentului European și Consiliului sa adopte cat mai repede propunerea privind certificatele digitale de calatorie. Aceasta face un apel catre țarile UE sa creeze „fara intarziere” infrastructura necesara folosirii pașapoartelor COVID.…

- Autoritațile europene intenționeaza introduca in circulație certificatele de sanatate, „pașaportul verde”, inainte de vacanțele de vara pentru a facilita calatoriile in UE, a anunțat duminica comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acest certificat, pentru…

- Florin Citu: Digitalizarea va aduce venituri la buget Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a reamintit astazi, la o dezbatere online, ca prioritatea mandatului sau o reprezinta digitalizarea aparatului de stat. El a spus ca proiectul cel mai important în…