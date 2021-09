Stiri pe aceeasi tema

- Ideea exceptarii investitiilor care ar putea ajuta la prevenirea schimbarilor climatice are rolul sa sustina ambitiile bocului UE de a reduce emisiile de dioxid de carbon la zero pana in 2050. Exceptarea investitiilor in astfel de proiecte a fost numita de oficialii UE drept ”regula de aur”. “Evident,…

- Uniunea Europeana ramane ferma in fața preluarii puterii in Afganistan a talibanilor și refuza sa recunoasca formarea noii țari. Noul Emirat Islamic al Afganistanului, cum au anunțat talibanii, nu se va axa pe un sistem democratic, conform valorilor occidentale. Uniunea Europeana nu i-a recunoscut pe…

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. „Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si continuam…

- Criza din Afganistan și ceea ce se intampla in Belarus arata ca este nevoie de o remaniere a regulilor Uniunii Europene (UE) privind migrația și azilul, a declarat duminica vicepreședintele Comisiei Europene (CE) pentru promovarea modului de viața european, Margaritis Schinas, relateaza Agerpres , care…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia si…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decat accelerarea procedurilor juridice impotriva Londrei daca aceasta nu isi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse in acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale, Maros Sefcovic,…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- Este de asteptat ca grupul Johnson&Johnson sa nu-si indeplineasca targetul la livrarile de vaccin anti-COVID-19 in Uniunea Europeana pe trimestrul al doilea, dupa ce milioane de doze au fost interzise in Europa, din considerente de siguranta, a indicat un purtator de cuvant al Comisiei Europene,…