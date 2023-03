Stiri pe aceeasi tema

Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca un acord comercial care a fost multa vreme amanat, intre UE si un grup de patru tari sud-americane, nu poate fi finalizat decat daca acestea urmeaza politicile de mediu ale Uniunii Europene, scrie Rador.

Cetațenii statelor Uniunii Europene aproba masurile luate la nivel comunitar in favoarea Ucrainei, arata cel mai recent sondaj realizat de Comisia Europeana, dat ieri publicitații, informeaza Rador.

Dupa intalnirea cu emisarul special al Uniunii Europene, Miroslav Lajcak, premierul Kosovo, Albin Kurti, a declarat ca Pristina accepta planul european de normalizare a relațiilor cu Belgradul, relateaza RTS, potrivit Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei ar trebui sa aiba obiectivul de a garanta ca Moscova nu isi poate reconstrui capacitatile militare, noteaza Rador.

Kievul a cerut Ungariei sa inceteze cu ceea ce a numit retorica anti-ucraineana, pentru a evita consecințe ireparabile pentru relațiile dintre cele doua țari, scrie Reuters, anunța Rador.

Primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca nu poate obține singur de la conducerea Uniunii Europene anularea sancțiunilor impotriva Rusiei, acest lucru il pot face numai Germania și Franța, anunța Tass, potrivit Rador.

Franța a cerut duminica statelor membre ale Uniunii Europene sa testeze calatorii chinezi pentru COVID, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unui nou focar care se raspandește in China, anunța Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit miercuri Uniunii Europene pentru pachetul sau de ajutor de 19 miliarde de dolari, precum și pentru un miliard de dolari suplimentar promis de zeci de țari in timpul unei conferințe a donatorilor care a avut loc in Franța in cursul zilei, anunța