Uniunea Europeana sanctioneaza China pentru abuzuri asupra drepturilor omului in cazul minoritatii musulmane uigure din provincia Xinjiang, a declarat luni pentru DPA si Reuters o sursa europeana, dupa un acord al ministrilor de externe din blocul comunitar. Ultima data cand UE a impus masuri punitive impotriva Beijingului pentru incalcari ale drepturilor omului a fost dupa masacrul din Piata Tiananmen din 1989. Atunci, UE a introdus un embargou asupra armelor. Numele tintelor vizate de masuri precum inghetarea activelor sau interdictia de calatorie in UE urmeaza sa fie facute publice in cursul…