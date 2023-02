Stiri pe aceeasi tema

Rusia va reduce productia de petrol cu 500.000 de barili pe zi, in martie, a declarat vineri viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa interdictiile occidentale privind titeiul si produsele petroliere, implementate in ultimele luni. Declaratia a dus la scaderea preturilor pestrolului cu peste 2%,…

Contractele privind livrarile de gaz rusesc catre Belarus au fost prelungite pana in 2025, iar tranzitul acestuia pe teritoriul nostru in 2023, informeaza tvr.by.

Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Josep Borrell, a afirmat marti ca declaratiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit carora Occidentul vrea sa transforme Republica Moldova in ''urmatoarea Ucraina'', il discrediteaza intelectual, relateaza EFE,…

Ankara negociaza cu Moscova problema amanarii plații pentru livrarile de gaze rusesti, a declarat ministrul turc al energiei, Fatih Donmez, pentru Haberturk, informeaza Rador.

Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in conditiile in care Rusia nu da semne ca ar ceda, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu la BBC, informeaza News.ro.

Preturile petrolului au crescut vineri cu 3%, dupa ce Moscova a declarat ca ar putea reduce productia de titei ca raspuns la limitarea pretului exporturilor rusesti de catre G7, inregistrand a doua crestere saptamanal consecutiva, transmite Reuters, citat de news.ro.

Livrarile americane de sisteme de rachete Patriot catre Ucraina nu vor ajuta la soluționarea conflictului și nu vor impiedica Rusia sa iși atinga obiectivele, a declarat Kremlinul, citat de Sky News, potrivit Mediafax.

Țarile UE au redus cererea de gaze cu un sfert in noiembrie, chiar și in condițiile in care temperaturile au scazut, in cea mai recenta dovada ca blocul comunitar reușește sa iși reduca dependența de energia ruseasca de la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Financial Times