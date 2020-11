Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a lansat astazi procedura pentru sanctionarea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a fiului sau Viktor si a altor 13 responsabili de represiunea din aceasta tara, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles, informeaza Agerpres. Unda verde pentru interzicerea emiterii de…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat miercuri procedura pentru sanctionarea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a fiului sau Viktor si a altor 13 responsabili de represiunea din aceasta tara, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles, transmite agerpres.ro.

- Uniunea Europeana (UE) a lansat miercuri procedura pentru sanctionarea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a fiului sau Viktor si a altor 13 responsabili de represiunea din aceasta tara, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Uniunea Europeana condamna actiunile de reprimare din Belarus si pregateste noi sanctiuni imporiva regimului Aleksandr Lukasenko, se arata in concluziile Summitului special al Consiliului European.

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana nu au reusit luni sa depaseasca blocajul diplomatic si sa adopte sanctiuni impotriva Belarus, in ciuda apelului liderei opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, transmite Reuters. Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko nu a cedat nici dupa sase saptamani…

- Mai multi ministri de externe ai UE au insistat joi pentru pentru masuri mai dure decat cele avute in vedere in prezent de catre Uniunea Europeana impotriva presedintelui belarus, Aleksandr Lukasenko, relateaza dpa. Politia din Belarus a recurs la o reprimare violenta a protestelor, in cea mai mare…

- Uniunea Europeana a dat unda verde vineri pentru sanctionarea represiunii din Belarus in urma realegerii disputate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, au declarat oficiali europeni, relateaza AFP. "Ministrii de externe din UE au convenit sa-i sanctioneze pe cei responsabili de represiune si va fi intocmita…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…