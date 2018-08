Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat marti ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, a declarat joi ca dorește sa intensifice negocierile cu Uniunea Europeana, in contextul in care termenul limita pentru incheierea acordului este in luna octombrie, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Mi-am propus sa reiau fiecare detaliu…

- Sprijinul membrilor Uniunii Europene pentru pozitia Irlandei privind Brexit-ul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul…

- Aproape jumatate dintre nord-irlandezi ar dori ca provincia britanica a Irlandei de Nord sa devina parte a Republicii Irlanda, tara membra a Uniunii Europene, in conditiile in care si procentul nord-irlandezilor care sprijina ramanerea in Regatul Unit este tot de aproape jumatate, potrivit unui sondaj…