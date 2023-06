UE devine bancomatul Ucrainei! Bruxelles-ul se confrunta cu rezistența capitalelor europene “frugale”, in timp ce incearca sa obțina 66 de miliarde de euro in plus la bugetul comun al blocului pentru a acoperi cheltuielile care decurg din razboiul din Ucraina și costurile dobanzilor. In cadrul unei revizuiri a bugetului UE pe șapte ani propus marți, Comisia Europeana cauta sprijin […] The post UE devine bancomatul Ucrainei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana , care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite Reuters.…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana, care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite marti Reuters,…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana (CE), care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite marti,…

- Asociații ale producatorilor agricoli romani vor participa la Bruxelles, pe 23 iunie, la protestul fermierilor din 6 țari (Romania, Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Slovacia) fața de situația generata de importul cerealelor din Ucraina.„Manifestul este consecința nemulțumirii și dezamagirii profunde…

- Parlamentul European a decis marți, 9 mai, sa abordeze de urgența propunerea de regulament pentru creșterea producției europene de muniție și rachete in sprijinul Ucrainei și pentru refacerea stocurilor statelor membre. Deputații au votat cpentu declanșarea procedurii de urgența pentru a da curs rapid…

- Comisarul european pentru industrie, Thierry Breton, a indemnat companiile europene din domeniul apararii sa intre in “modul economiei de razboi”, in timp ce a prezentat miercuri un nou plan de stimulare a productiei de arme in UE, in conditiile in care, la sfarsitul lunii martie, europenii au promis…

- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute președintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectați de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana susține fermierii romani și industria alimentara, așa cum o facem și noi, de la nivelul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seara, 23 martie, ca ajutorul in valoare de 56,3 milioane euro acordat fermierilor din Romania, Polonia și Bulgaria, afectați de importurile de cereale ucrainene ieftine, „nu este suficient”. Ursula von der Leyen a spus ca apreciaza…