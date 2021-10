UE ar putea semna un acord de aprovizionare cu medicamentul experimental al Merck pentru Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul antiviral oral molnupiravir a fost dezvoltat de Merck in colaborare cu Ridgeback Biotherapeutics. Daca va fi aprobat de autoritatile de reglementare, tratamentul ar fi primul medicament pentru Covid-19 administrat pe cale orala si, de asemenea, primul tratament pentru pacientii cu afectiuni…

- Reprezentanții companiei farmaceutice americane Pfizer au anunțat, luni, debutul unui studiu amplu in cadrul caruia se va testa un medicament antiviral cu administrare orala care ar putea preveni COVID-19 in cazul celor care au fost expuși la virus, relateaza Reuters , potrivit Digi 24 . In cadrul studiului,…

- OMS recomanda utilizarea Regeneron in tratamentul COVID, pentru anumite categorii de bolnavi. OMS cere companiilor producatoare sa scada prețurile pentru acest medicament și sa-l distribuie in mod echitabil la nivel mondial, sau sa permita transferul de tehnologie pentru a putea fi produs pe scara larga.…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, informeaza Reuters. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, infectați cu SARS-CoV-2, care nu sunt expusi riscului de a avea boli grave.…