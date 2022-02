Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Joseph Borrell, a anuntat, marti, ca UE a limitat accesul Rusiei la pietele financiare ale Uniunii Europene, avertizand ca UE ”mai are munitie munitie pentru a continua sa sanctionam comportamentul rusesc daca va fi nevoie”.

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat telefonic cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre pachetul de sanctiuni care ar urma sa fie aplicat Rusiei din cauza actiunilor care au incalcat grav dreptul international si care au dus la escaladarea situatiei de securitate in regiunea Marii…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a minimalizat marti amenintarea Occidentului cu sanctiuni, afirmand ca acestea vor fi impuse indiferent de evolutia evenimentelor si descriind ca predictibil raspunsul la recunoasterea de catre Moscova a celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…

- Uniunea Europeana a pregatit un pachet de sanctiuni „robust si cuprinzator” impotriva Rusiei in cazul in care va ataca Ucraina, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat ziarelor Handelsblatt si Les Echos, informeaza Reuters.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Conducerea Comisiei pentru Afaceri Externe a camerei Reprezentanților din Congresul SUA este gata sa lucreze in cooperare cu administrația SUA asupra introducerii unor noi sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul invazia Ucrainei de catre Federația Rusa, transmite noi.md cu referire la korrespondent.…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…