Stiri pe aceeasi tema

- „Faptele s-au prescris”, a decis instanța, in dosarul Hidroelectrica in care Elena Udrea este judecata pentru trafic de influența și spalare de bani. Curtea de Apel București a dat marți, 11 aprilie, un prim verdict in procesul Hidroelectrica al Elenei Udrea și a decis incetarea procesului penal, invocand…

- Curtea de Apel București a stabilit, marți, nedefinitiv, incetarea procesului de mare corupție „Hidroelectrica„ in care elena Udrea era acuzata de trafic de influența și spalarea banilor in legatura cu promovarea intereselor companiei energetice a omului de afaceri Bogdan Buzaianu. Fii la…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri incetarea procesului penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele de care sunt acuzati s-au prescris.

