Ucraina: Toți ostaticii luați în orașul Luțk au fost eliberați Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres.



&"Toti ostaticii au fost eliberati!&", a anuntat pe Facebook viceministrul de interne ucrainean, Anton Hratcenko.



Autorul atacului s-a predat politiei, a precizat o sursa a politiei ucrainene.



Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate într-un autobuz în centrul orasului Lutk, a anuntat marti politia locala, citata de Reuters si AFP.



