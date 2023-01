Ucraina: Teren de hochei pe gheaţă, distrus de atacurile cu rachete rusești Un atac cu rachete rusești lansat luni in estul Ucrainei a distrus un patinoar din orașul Drujkivka, in regiunea Donețk, a anunțat clubul ucrainean de hochei pe gheața Donbas, intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

