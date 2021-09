Ucraina: Tentativă de asasinat împotriva principalului consilier al președintelui ucrainean Serghii Sefir, principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost vizat miercuri de o tentativa de asasinat, persoane necunoscute deschizand focul asupra masinii care il transporta, au comunicat autoritatile si politia ucrainene, citate de AFP, Unian si Reuters. „Masina a fost atinsa de mai mult de zece gloante. Soferul a fost ranit”, a indicat politia ucraineana pe Facebook, adaugand ca o operatiune speciala este in curs de de desfasurare pentru capturarea atacatorilor, fiind activat planul ‘Sirena’ pentru situatii de urgenta. Potrivit unui responsabil al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Serghii Sefir, principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost vizat miercuri de o tentativa de asasinat, persoane necunoscute deschizand focul asupra masinii care il transporta, au comunicat autoritatile si politia ucrainene, citate de AFP, Unian si Reuters.

- Operațiune de amploare a poliției in Kiev, dupa ce, miercuri, persoane necunoscute au tras mai multe gloanțe in mașina in care se afla Sergei Shefir, prim-asistentul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrier Euronews . Autoritațile au transmis ca este vorba de o tentativa de asasinat. Atacul…

- Din primele informații, s-au tras mai multe focuri de arma aupra mașinii care il transporta pe asistentul principal al președintelui Zelenskyy, intr-o posibila tentativa de asasinat, relateaza Deutsche Welle . Șoferul autoturismului a fost grav ranit in urma atacului, a declarat ministrul de Interne…

- Focuri de arma la Kiev asupra automobilului consilierului președintelui Ucrainei, Serghei Șefir. Potrivit informațiilor, șoferul a fost ranit, iar poliția a demarat de urgența operațiunea „Sirena”, scrie presa locala.

