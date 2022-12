Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Franța a trimis 100 de generatoare in Romania pentru a fi transportate in Ucraina, informeaza ambasada Franței in Romania, transmite CNN . UE a trimis 500 de generatoare in Ucraina, din 17 țari a Uniunii Europene, a declarat pe Twitter, Protecția Civila și Ajutorul Umanitar al UE – brațul umanitar…

- Armata rusa sufera o "penurie semnificativa" de munitii pentru artileria sa, ceea ce i-ar putea limita in viitor operatiunile in Ucraina, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, care considera ca și stocurile de rachete rusești de precizie s-au diminuat mult in cele noua luni…

- Rusia 'pierde' pe toate fronturile razboiului sau in Ucraina, a apreciat miercuri seara seful statului major american, generalul Mark Milley, calificand drept 'crima de razboi' atacurile rusesti care au vizat in 15 noiembrie reteaua de electricitate din intreaga Ucraina, relateaza AFP.

- O noua centrala nucleara din Ucraina este amenințata de ruși. De aceasta data, Kremlinul a lansat rachete la cateva sute de metri distanța fața centrala din regiunea Nikolaiev. Este un șantaj nuclear la care recurge Rusia și un semn ca ofensiva Moscovei nu a funcționat, a declarat la Digi24 fostul ministru…

