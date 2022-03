Ucraina: Scandalul laboratoarelor biologice secrete Rusia a cerut miercuri Statelor Unite sa explice lumii de ce a finantat ceea ce Moscova prezinta a fi programe biologice militare in Ucraina, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut transparenta din partea Washington cu privire la aceste acuzatii, care sunt negate de Kiev si pe care un purtator de cuvant al Pentagonului le-a descris ca absurde. „Noi confirmam fapte, descoperite in timpul operatiunilor militare speciale, care arata o tentativa grabita de a sterge dovezile programelor biologice militare”, a afirmat Zaharova in fata presei. „Nu vorbim aici despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

