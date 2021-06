Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a impus vineri sanctiuni oligarhului ucrainean Dmitri Firtas pentru vanzarea de produse pe baza de titan unor intreprinderi militare rusesti, a anuntat presedintia ucraineana, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o declaratie pe site-ul sau, presedintia ucraineana a indicat ca a impus magnatului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezervistilor pentru serviciul militar fara a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri presedintia de la Kiev, transmite Reuters. Legea, aprobata de parlament in martie, permite o intarire semnificativa a fortelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca "trebuie sa definim linii rosii clare cu Rusia", afirmand ca este pregatit pentru sanctiuni in cazul unui "comportament inacceptabil" din partea Moscovei, intr-un extras dintr-un interviu acordat canalului american CBS, difuzat sambata, transmite AFP.…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat un decret privind introducerea noilor sancțiuni impotriva Rusiei. Declarația corespunzatoare a fost publicata pe site-ul Casei Albe. Administrația liderului american a declarat ca SUA aspira la relații stabile și previzibile cu Rusia și nu considera ca ar fi corect…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, vineri, asupra riscurilor izbucnirii unui razboi de amploare in Ucraina, iar, in contextul amplificarii tensiunilor, Statele Unite intentioneaza sa trimita doua nave militare in Marea Neagra, informeaza agentia Associated Press, anunța MEDIAFAX. "Kremlinul…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Ucraina a impus sanctiuni fostului presedinte Viktor Ianukovici si fostului premier Mikola Azarov, sanctiuni care includ blocarea activelor si proprietatilor, interzicerea retragerii de bani din tara, precum si retragerea tuturor distinctiilor din partea statului, scrie News.ro.Ambii fosti demnitari…

