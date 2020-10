Ucraina: Primarul capitalei, fostul campion de box Vitali Kliciko, pozitiv la noul coronavirus la alegerile locale

Primarul capitalei ucrainene, fostul campion de box categoria grea Vitali Kliciko, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus, chiar in ajunul alegerilor locale care ar urma sa-i asigure un nou mandat, relateaza AFP si dpa. "Prieteni! Coronavirusul m-a lovit intr-un moment foarte inoportun. Testat pozitiv azi", a scris Kliciko pe retelele sociale, asigurand ca se simte bine, dar trebuie sa se autoizoleze. Fostul campion in varsta de 49 de ani conduce in sondajele de opinie la Kiev. Alegerile locale de duminica din Ucraina sunt considerate un test pentru formatiunea Slujitorul…