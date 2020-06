Ucraina: Parchetul a renunţat să ceară încarcerarea fostului preşedinte Petro Poroşenko Parchetul ucrainean a renuntat joi sa ceara incarcerarea fostului presedinte Petro Porosenko in cadrul unei anchete pentru abuz de putere in timpul mandatului sau, dosar care suscita atentia Occidentului, informeaza AFP. Un reprezentant al Parchetului s-a limitat sa ceara, in timpul unei audieri la Kiev, ca Porosenko sa se angajeze sa se prezinte la convocarile ce i se vor notifica si sa nu paraseasca tara. Tribunalul a amanat examinarea acestei cereri pentru 1 iulie. Cu toate acestea, inainte de aceasta Parchetul anuntase ca vrea sa ceara plasarea in detentie a fostului sef de stat, astazi in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Stat pentru Investigații din Ucraina va solicita Curtii Raionale Pecerk din Kiev sa dispuna arestarea preventiva a fostului președinte Petro Porosenko, actualmente lider al partidului Solidaritatea Europeana – a anuntat, miercuri, Vadim Priimaciok, sef de departament in

- Procesul senegalezului Lamine Diack, fostul presedinte al Federatiei internationale de atletism (IAAF), judecat impreuna cu fiul sau, absent, pentru participarea la un sistem de coruptie menit sa-i protejeze pe atletii rusi dopati, a debutat luni la Paris, informeaza AFP. Senegalezul, in varsta de 87…

- Autoritatile ucrainene au confiscat printr-o decizie a justitiei colectia privata de arta a fostului presedinte Petro Poroșenko, expusa intr-un muzeu din Kiev, relateaza vineri agentia EFE.

- Andrei Dragoș Manolescu este o ruda indepartata a fostului președinte Traian Basescu și, potrivit unor surse judiciare, el s-ar fi laudat in barurile prin care mergea cu presupusa relație pe care ar avea-o cu fostul șef de stat. Manolescu a fost saltat de polițiștii din Raducaneni și pus sub acuzare…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au deschis dosare penale pentru fals in declaratii si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in perioada pandemiei, pe numele mai multor persoane, potrivit Agerpres.In dosarul pentru fals in declaratii, procurorii au retinut faptul…

- Ziarul Unirea Soluția fostului președinte Traian Basescu, pentru ieșirea din criza: „Repornirea economiei! Acum!” Soluția fostului președinte Traian Basescu, pentru ieșirea din criza: „Repornirea economiei! Acum!” Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a solicitat Guvernului, intr-o postare…

- Situație mai mult decat inedita in Partidul Național Liberal. O lege inițiata de fostul președinte al formațiunii Alina Gorghiu, inca din luna decembrie 2019, care in urma cu o saptamana a trecut de votu...