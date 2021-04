Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus de securitate FSB a retinut pentru scurt timp un diplomat ucrainean la Sankt Petersburg, a anuntat sambata Ministrul de Externe al Ucrainei, un ultim episod al izbucnirii tensiunilor intre cele doua tari vecine, relateaza Reuters. Agentia de presa Interfax a raportat mai devreme…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…

- Probabilitatea ca Rusia sa invadeze Ucraina în urmatoarele saptamâni este "redusa la medie", a estimat joi seful fortelor americane în Europa, generalul Tod Wolters, în timp ce Moscova a masat trupe la granita ucraineana, relateaza France Presse. Întrebat…

- Rusia ameninta in mod deschis Ucraina cu distrugerea, a acuzat joi seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba, pe fondul tensiunilor exacerbate cu Rusia, informeaza AFP si Reuters. "Ei (oficialii rusi) ameninta deschis Ucraina cu un razboi si cu distrugerea statului ucrainean", a declarat ministrul ucrainean…

