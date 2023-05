Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa prelungeasca pana in luna iunie 2024 suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare fața de exporturile Ucrainei in țarile din blocul comunitar.

- Deși americanii, Europa și aliații lor se bat cu pumnul in piept ca lovesc in finanțele Rusiei prin sancțiuni, acestea par sa fie doar pe hartie. Exporturile de petrol rusești au ajuns la cel mai mare nivel de la invazia Ucrainei. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute in judetul Brasov, de ce nu s-a decis sistarea importului de cereale. ”In acest moment, stiu ca exista foarte multe preocupari legate de impactul pe care l-au avut importurile de cereale din Ucraina, am prezentat si…

- Partidul Social Democrat a anuntat ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina. Anunțul a fost facut intr-un comunciat de presa al PSD transmis marți.„PSD va solicita in Coaliția de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului…

- Klaus Iohannis, cancelarul german Olaf Scholz și președintele moldovean Maia Sandu au discutat luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele de securitate din regiune generate de razboiul Rusiei in Ucrainei și despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Intr-o declarație comuna de presa susținuta…

- Nicolae Ciuca se afla astazi, 23 martie, intr-oo vizita oficiala la Chisinau, unde se va intalni cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean si cu liderul Parlamentului, Igor Grosu. Cu aceasta ocazie, premierul a oferit un interviu pentru portalul Deschide.md in care a subliniat…

- La un an de la debutul agresiunii militare a Rusiei, liderii NATO și cei ai Uniunii Europene spun ca vor continua sa sprijine Ucraina din punct de vedere politic, economic, militar, pentru a-și recaștiga integritatea teritoriala, in conformitate cu principiile dreptului internațional. Ei condamna Rusia…