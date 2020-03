Ucraina - care a anuntat vineri primul deces din cauza noului coronavirus dintre cele doar trei cazuri de contaminare - isi inchide frontiera strainilor timp de cel putin doua saptamani, in lupta impotriva raspandiii bolii, relateaza AFP.

Secretarul Consiliului ucrainean de Securitate Nationala si Aparare Oleksii Danilov a anuntat ca ucrainenii care se afla in strainatate "se vor putea intoarce", dar ca cei care au calatorit in tari deosebit de afectate de pandemia noului coronavirus urmeaza sa fie plasati in carantina.

