- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Vizita lui Xi in Rusia va ține pana miercuri. Potrivit analiștilor, președintele rus Vladimir Putin se așteapta ca președintele chinez Xi sa-și exprime solidaritatea impotriva hegemoniei occidentale in urma discuțiilor care vor avea loc la Moscova, relateaza Mediafax. De asemenea, specialiștii cred…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis astazi un mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pe care il acuza ca este responsabil de crime de razboi comise in Ucraina. Moscova a negat in mod repetat acuzatiile potrivit carora fortele sale ar fi comis atrocitati in timpul invaziei…

- Diplomația chineza a facut un apel urgent catre Moscova și Kiev, inaintea unei așteptate vizite a președintelui Xi Jinping in Rusia, vizita a carei data nu a fost insa confirmata oficial.

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Moscova pentru a se intilni cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza The Wall Street Journal. Sursa publicației clarifica faptul ca Beijingul intenționeaza sa joace un „rol mai activ” in incheierea conflictului militar din Ucraina. Se observa ca vizita liderului…

- Președintele rus Vladimir Putin nu l-a avertizat pe președintele chinez Xi Jinping cu privire la inceperea unei operațiuni militare speciale (OMS) in Ucraina. Detaliile au devenit cunoscute ediției Financial Times. Dupa cum noteaza ziarul, liderul rus, in ajunul OMS, i-a spus omologului sau chinez ca…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a intreprins o vizita surpriza la Beijing, unde a discutat cu presedintele chinez Xi Jinping despre conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, a postat pe canalul sau Telegram o inregistrare…