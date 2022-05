Grandiosul spectacol Eurovision Song Contest 2022 Torino are un caștigator. Reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra a reușit sa stranga cele mai multe voturi la nivel european. Formația din țara vecina fost incurajata chiar de Volodimir Zelenski care s-a aratat increzatore in munca lor și i-a sensibilizat pe europeni. Insași reprezentantul Romaniei, WRS (Andrei Ionuț Ursu) a avut un mesaj pentru vecinii de la est aflați in stare de razboi: ”Keep fighting for you love and freedom (Continuați sa luptați pentru dragostea și libertatea voastra-n.r.)”. Pe locul secund s-a clasat Marea Britanie, urmata…