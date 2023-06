Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marți, ca Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina impotriva fortelor rusesti ofera lectii Taiwanului, aratand cum o armata mai mica poate rezista unei forte mai mari, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Am invatat o serie de lectii importante odata…

- Oficialii ucraineni se tem ca mult asteptata contraofensiva de primavara nu se va ridica la inaltimea asteptarilor fanilor din Vest, scrie azi Washington Post. Multi dintre ei sunt ingrijorati ca, daca rezultatele nu vor fi impresionante, se vor reduce ajutoarele si va creste presiunea pentru a negocia…

- Ucraina trebuie sa primeasca semnificativ mai mult sprijin militar decat au oferit aliatii pana acum pentru a ”termina agresiunea ruseasca in acest an”, a declarat ministrul adjunct de Externe ucrainean, Andrii Melnik, anunța CNN, citat de news.ro. ”Suntem recunoscatori aliatilor nostri pentru ajutorul…

- Aproximativ 50 de aliati ai Ucrainei, indemnati de Volodimir Zelenski sa livreze armament si munitie suplimentare, se reunesc vineri in Germania pentru a-si coordona ajutorul militar acordat Kievului, care afirma ca pregateste o contraofensiva de amploare, relateaza AFP.Aceasta reuniune, organizata…

- Documente secrete ale serviciilor secrete americane, analizate de publicația Financial Times (FT), sugereaza ca Washingtonul este pesimist in ceea ce privește capacitatea Kievului de a-și atinge obiectivele de contraofensiva, chiar daca ajutorul militar Occidental continua sa ajunga in Ucraina.Un…

- Documentele clasificate ale Pentagonului distribuite in public care au prins pe picior greșit Washingtonul și aliații sai au oferit detalii rare despre ofensiva Rusiei in Ucraina obținute de Departamentul american al Apararii, scrie The Moscow Times.

- Trei inalți oficiali americani din domeniul securitații au avut o convorbire video cu un grup de omologi ucraineni pentru a discuta despre ajutorul militar acordat Kievului, a declarat sambata șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters. „Am discutat despre furnizarea in…

- Viitoarea contraofensiva a Ucrainei obliga Statele Unite sa accelereze furnizarea de arme și pregatirea soldaților ucraineni, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, avertizand ca „Ucraina nu are timp de pierdut”, noteaza Politico.„Trebuie sa ne indeplinim rapid și pe deplin angajamentele…