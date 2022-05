Ucraina are bătăi de cap cu cerealele O posibila foamete mondiala bate tot mai mult in ușile populației. Ucraina, care este al patrulea producator și exportator de cereale la nivel internațional, se confrunta cu doua probleme serioase in privința granelor. Pe de o parte, nu poate sa-și transporte marfa, pentru ca navele care ar trebui sa porneasca de la Odesa catre toate colțurile lumii, nu sunt in siguranța, din cauza conflictului armat cu rușii. Pentru asta ar fi nevoie de intervenția și implicarea comunitații internaționale care sa ajute la formarea și respectarea unui coridor pe mare care sa permita navelor sa se deplaseze in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

