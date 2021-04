Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe a declarat joi ca Rusia amenința deschis Ucraina cu distrugerea în contextul îngrijorarilor tot mai mari privind masarea de trupe rusești la granița Ucrainei, relateaza AFP și Barrons.Ministrul de externe Dmitro Kuleba a declarat în timpul unei…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Conversația telefonica dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, a avut loc marți seara. Reprezentanții de la Casa Alba au anunțat ca liderii celor doua state și-au confirmat intenția de a negocia stabilitatea strategica. © Sputnik / Алексей…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

