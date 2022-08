Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat trupele rusesti sa fuga din calea ofensivei lansate de fortele sale in apropierea orasului Herson din sudul tarii, spunand ca militarii ucraineni isi recupereaza teritoriul, desi Rusia a declarat ca asaltul a esuat. Armata Ucrainei sustine ca a strapuns prima linie de aparare a Rusiei in regiunea sudica Herson, in timp ce Moscova afirma ca trupele ucrainene au suferit "pierderi grele". Herson a fost primul mare oras din Ucraina care a fost cucerit de rusi in primele zile ale razboiului inceput de Rusia la 24 februarie. Armata rusa a afirmat…