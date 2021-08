Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a ordonat blocarea mai multor site-uri de stiri rusesti, inclusiv al cotidianului economic Vedomosti, in cadrul unei noi serii de sanctiuni impotriva tarii vecine, provocand luni proteste in Rusia, relateaza France Presse. Presedintele Volodimir Zelenski a impus aceste sanctiuni prin decret…

- Pretul la gazele naturale în Europa, deja ridicat din cauza livrarilor rusesti reduse din aceasta vara, a atins un nou record luni, în urma deciziei Gazprom de a nu pompa prin Ucraina decât foarte putine gaze suplimentare. Potrivit agentiilor ruse de presa, citate de France…

- Dmitri Peskov a subliniat ca NATO, cu infrastructura sa militara, a intrat in contact cu frontierele Rusiei, mai degraba decat doar a fost in preajma lor. Activitatea NATO langa granițele rusești o obliga pe Rusia sa ia masuri de securitate, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- © Sputnik / Mihai CarausSandu vrea ca Moldova sa mearga pe calea Ucrainei? - Mai rau decat furtul miliarduluiCHIȘINAU, 12 iul – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a scris un articol despre unitatea istorica a rușilor și ucrainenilor. Acesta fost publicat pe site-ul Kremlinului. Putin…

- Ucraina nu ar trebui sa spere la ajutor militar din partea NATO in cazul unui conflict armat cu Rusia, a declarat generalul-maior al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU), Vasilii Vovk in emisia canalului NASH. Potrivit acestuia, participarea Kyivului la exercițiile comune Sea Breeze cu Statele…

- ”In actualele circumstante, un parteneriat reinnoit intre UE si Rusia, care sa permita o cooperare mai stransa, pare un proiect indepartat”, a transmis liderul european intr-un comunicat.Acesta a prezentat noul raport elaborat de Comisia Europeana cu privire la relatiile tensionate ale UE cu Rusia,…

- Serviciul de Frontiera al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a inregistrat in ultimul timp o creștere a numarului de zboruri efectuate de dronele ucrainene la granița rusa, a anunțat directorul adjunct al FSB, șeful Serviciului de Frontiera, Vladimir Kulișov, citat de publicația Vzgliad.…