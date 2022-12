Stiri pe aceeasi tema

- "Cand vorbim de un dosar penal, prima obligatie a unui ministru al Justitiei este aceea sa precizeze faprtul ca procurorii sunt independenti in ceea ce priveste solutiile date in privinta acestuia. Eu respect in tot ceea ce inteprind si declar independenta procurorilor de caz.Ca ministru al Justitiei…

- DOCUMENTE: Revoluția din Alba, prin ochii Securitații. Ce (nu) arata arhiva desecretizata de SRI, despre evenimentele din județ SRI a declasificat cateva mii de pagini de documente din arhiva interna legata de evenimentele din decembrie 1989. Este ultima parte din fondul de documente, asigura serviciul.…

- Serviciul Roman de Informații a desecretizat și publicat pe site-ul sau toate documentele pe care instituția le mai avea in pastrare cu privire la Revoluția din 1989, a anunțat astazi printr-un comunicat directorul SRI, Eduard Hellvig. Desecretizarea vine la propunerea sa, acesta anunțandu-și intenția…

- Au spalat rusinea – sarbatorirea ”Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații”, va avea loc si in Municipiu Buzau (in afara de Spataru), dupa ce Prefectura si Divizia 2 Infanterie Getica (la sugestea tovarasului Toma, inca primarul orasului) anuntasera ca evenimentul NU o sa mai aibe loc in Buzau…

- Am trait Revoluția romana ca adolescent in URSS, m-am mutat apoi in Romania și cateva lucruri m-au șocat. O sa fiu injurat de pe ambele baricade: dar trebuie spuse anumite lucruri. Generația mea - generația „copiilor dingo”, „copiii perestroika” - a fost prinsa in procesul politic de prin ’86. Toata…

- Consiliul Local Timișoara s-a intrunit in ședința festiva, pentru a marca 33 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Irina Leulescu, șefa Secretariatului de Stat pentru Revoluționari, a reclamat „lipsa de respect”.

- Vedeta tv iși facea serviciul militar la Caransebeș in zilele Revoluției din 1989 și a avut parte de clipe teribile pe care nu le-a uitat nici acum, dupa 33 de ani. Totodata, din cauza fricii, din amintirile sale „lipsește” total o bucata de timp Virgil Ianțu, 51 de ani, și-a facut un nume in istoria…