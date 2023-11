UATAA Motru a recuperat 31.000 de lei din 15,3 milioane Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) Motru face apel la asociațiile de proprietari și la locatarii branșați la sistemul centralizat sa iși achite datoriile. Localnicii sunt indemnați sa conștientizeze importanța achitarii facturilor restante pentru ca activitatea sa se desfașoare in bune condiții și pentru a putea trece cu bine sezonul rece, sezon care abia a inceput. Locuitorii orașului nu iși achita restanțele la intreținere, iar furnizorul de apa calda și caldura nu poate sa iși mai desfașoare activitatea in condiții normale. Șefii UATAA se plang insa ca numai combustibilul pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

