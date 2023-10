Stiri pe aceeasi tema

- Șantierele de pe strazi anuleaza „Zilele orașului Bacau”. Anunțul a fost facut de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. „Lucrarile de investiții au prioritate momentan”, susține edilul

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu, anunta, miercuri seara, prima implantare a unei inimi artificiale la un copil, in Romania.

- Tot mai multe accidente grav au loc aproape zilnic pe șoselele din Romania! Daca va intrebați care este cauza pentru care tot mai mulți participanți la trafic sunt implicați in astfel de evenimente tragice, ei bine, Titi Aur, instructor de conducere defensiva, a vorbit despre greșeala pe care o fac…

- Meciul reprezentativei Romaniei cu Israel, de sambata seara, scor 1-1, a inregistrat una dintre cele mai mari asistente pe Arena Nationala la o confruntare a tricolorilor, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Au fost prezenti in tribune 49.193 de spectatori.Este de menționat ca meciul de sambata…

- Valoarea tichetului de creșa va crește, din octombrie, de la 600 la 620 de lei, prevede un proiect de ordin pus azi in dezbatere la Ministerul Muncii. In prezent avem și doi emitenți de astfel de tichete pe suport electronic, dupa ce s-a pus problema, inclusiv printr-un proiect din Parlament, ca beneficiul…

- Organizatorii unei tabere internaționale de cercetași, ținuta in Coreea de Sud, in care se afla și 124 de membri din Romania, au fost nevoiți sa evacueze tabara, dupa ce meteorologii au emis o avertizare cu privire la un taifun, potrivit TVR.ro.Coreea de Sud a inregistrat in ultima perioada temperaturi…

- Romania continua sa se perpeleasca la foc mic, valul de caldura persista in țara noastra, in special in jumatatea de sud a țarii. Un cod galben și unul portocaliu de canicula au adus temperaturi apropiate de 40 de grade sambata.