- Contractul pentru modernizarea avionului de antrenament al Forțelor Aeriene Romane a fost semnat in urma cu 2 ani și bani exista. Dar fabrica de avioane Craiova nu a terminat nici macar primul aparat IAR 99 Standard modernizat.

- Asociatia Parcul Natural Vacaresti anunta, miercuri, lansarea proiectului Parcul Natural Vacaresti - Fabrica de Viata a Orasului, proiect derulat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului…

- Un capitan al Armatei Romane a avut parte de o surpriza de proporții duminica in timp ce participa la cel mai mare show aviatic militar din lume care s-a desfașurat in acest weekend in Marea Britanie, in Gloucestershire. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii, capitanul…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunța ca termenul de semnare si transmitere a contractelor pentru programul IMM AGRI-FOOD, granturi pentru capital de lucru, este 27 iunie. „Reamintim aplicantilor notificati, in limita bugetului alocat masurii, ca termenul de semnare si transmitere…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) aloca milioane de euro pentru a inchiria in perioada urmatoare vehicule de transport marfa cu șofer. Sunt mijloace de transport destinate in principal exploatarilor miniere, in baza unui acord-cadru imparțit in șase loturi și care are o valoare de 14,7 milioane de lei.…

- "Vrem sa stim care e situatia contractelor pe care le avem, care e situatia fortei de munca si cum putem sa dezvoltam un plan impreuna pentru a atrage contracte si pentru a debloca anumite proiecte care la un moment dat nu au fost finalizate.Am vazut demonstratia aviatica si am discutat cu pilotii despre…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, aflat intr-o vizita la Fabrica de Avioane Craiova a asistat la o demonstrație de zbor a aeronavelor IAR 99, care trebuie sa se modernizeze. Din cele 10 Avioane IAR Șoim prevazute in contractul de modernizare, doar unul a fost livrat, urmeaza altele doua. „Am ințeles…

- Romania are nevoie sa se inarmeze cu submarine, considera ministrul Apararii, Vasile Dincu. Acesta susține ca Marea Neagra s-a aglomerat si ”este plina de rechini”, prin urmare Romania trebuie sa achiziționeze submarine pentru ca este important ”sa ai lucrul tau”. ”Delfinul e singurul submarin-scoala.…