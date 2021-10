Stiri pe aceeasi tema

- Așa descrie medicul Fiorella Mitoiu, șefa Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul Sf. Pantelimon din București, intr-o postare pe Facebook, preluata de HotNews , cadoul primit marți, 12 octombrie, de ea și de colegii ei. „Un zambet intr-o mare de chin și suferința…”, a scris medicul de la Spitalul…

- Un pacient COVID-19 care nu a mai prins pat liber la Spitalul Sf. Pantelimon din Bucuresti primeste totusi ingrijiri intr-un pat improvizat pe podea, intre paturile altor pacienti. Imaginea a fost publicata duminica seara de medicul Fiorella Mitoiu, sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Sf.…

- Medicul șef din Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala, Fiorella Mitoiu, spune ca 95% din pacienții care ajung cu forme grave de Covid la spital sunt nevaccinați. Potrivit medicului, pacienții iși dau jos masca și ne striga . „Suntem in situația in care pacienții…

- Spitalele din București sunt sufocate de pacienți COVID-19. Medicii spun ca lucreaza ca pe front, iar bolnavii, daca le permite starea, stau pe scaune cu buteliile de oxigen langa ei. Oamenii iși impart maștile de oxigen și ajung rand pe rand la concluzia ca ar fi trebuit sa se vaccineze. Unitatea de…

- Situatia devine disperata in spitalele din Bucuresti, dupa avalansa de infectari adusa de valul 4 al pandemiei. Toti pacientii de la spitalele "Malaxa" si "Sfantul Ioan" vor fi externati joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus. La "Sfantul Ioan" au inceput externarile inca de miercuri. Au fost…

