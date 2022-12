Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de Craciun și muzica de fanfara la frontiera Moldovei cu Ucraina. In ajun de Craciun pe stil nou, polițiștii de frontiera din țara noastra i-au colindat pe colegii de breasla din Ucraina. Angajații Poliției de Frontiera le-au urat sanatate, fericire și pace.

- "De sarbatoarea Craciunului temperaturile se vor situa frecvent, la scara intregii tari, intre 6 pana la 14 grade Celsius, cu cele mai mari valori in partea de sud, sud-est, dar si in partea de vest a tarii. Din punct de vedere al cantitatilor de precipitatii, probabilitatea de a se inregistra precipitatii…

- In satele din zona Moldovei, de Craciun, gospodinele continua sa pastreze cu sfintenie o reteta veche din mosi-stramosi. Este vorba de „scutecele lui Iisus” sau „pelincuțele Domnului”, un desert tradițional.

- Save the date! Adu-ti intreaga familie la Palas pentru „Light Up your Winter Holiday"! O sa-ti placa tematica Circus, decoratiunile sustenabile si luminile, care pun in scena in chip magic un spectacol complet. Vino sa il intalnesti pe Mos Craciun si bucura-te de concertul ,,Filarmonicii de Stat MOLDOVA…

- Atelierul lui Moș Craciun este prezent, de anul acesta, la Targul de Craciun Pitești, in interiorul caruia se vor desfașura activitați specifice sarbatorilor de iarna, avand ca scop stimularea unor aptitudini și a unor deprinderi creative și oferindu-le copiilor oportunitatea de a lucra in echipa, intr-un…

- Desertul suprem al romanilor este fara doar și poate, cozonacul. Pregatit din timpuri stravechi, acesta are la baza in continuare aceeași rețeta. Bineințeles, aceasta a fost ușor adaptata in ultimii ani. Ingredientele și tehnica de preparare au ramas exact precum cele urmate de bunicile și strabunicile…

- Pașaportul R. Moldova, tot mai puternic pe an ce trece. Acesta se afla pe locul 48 intr-un top al celor mai puternice pașapoarte din lume intocmit de Henley and Partners (H&P), urcind doua poziții fața de anul trecut. Astfel, deținatorii unui pașaport moldovenesc pot calatori fara viza in 121 de țari.…

- PRINS… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar din R. Moldova, de 25 de ani, asupra caruia a fost descoperit, la controlul de frontiera, un permis de conducere fals. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere…