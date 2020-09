Stiri pe aceeasi tema

- Turneul național „Legends”, care aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori de muzica clasica, la trei instrumente cu o sonoritate speciala, va ajunge la Timișoara, spectacolul urmand sa se desfașoare marți 29 septembrie,…

- Astazi, 30 septembrie, de la ora 19.00, Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion Sf. Gheorghe- curte) are loc concertul LEGENDS susținut de Matei Ioachimescu & PERCUSSIONescu. „LEGENDS aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori…

- "Legends" aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori de muzica clasica, la trei instrumente cu o sonoritate speciala. Flautistul Matei Ioachimescu impreuna cu PERCUSSIONescu (Irina Radulescu - marimba, Razvan Florescu…

- Timisorenii vor avea parte, saptamana viitoare, de un nou concert. Flautistul Matei Ioachimescu, impreuna cu PERCUSSIONescu (Irina Radulescu – marimba, Razvan Florescu – vibrafon) pregatesc Turneul Național “Legends”, proiect in cadrul caruia vor susține 1 concert extraordinar la Iulius Gardens din…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 s a produs in aceasta noapte, la ora 01:40:18 ora locala a Romaniei , in Moldova, judetul Bacau, la numai opt kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele Latitudine 46.3947deg;N Longitudine 27.4101deg;E.Cutremurul s a produs la 42 km SE de Bacau, 87…

- In orasul care a construit pentru prima data avioane in Romania, aviatorii au, in sfarsit, o alee a lor. Pe aleea care face legatura dintre mall-ul Coresi Shopping si fosta Poarta 1 a Uzinei Tractorul a fost amplasata o macheta a avionului romanesc IAR 824, construit la inceputul anilor ‘70.…

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that 21 persons infected with the novel coronavirus died in Romania in the past 24 hours.Until Wednesday, 1,952 persons diagnosed with COVID-19 infection have died. "In the 14.07.2020 (10:00) - 15.07.2020 (10:00) interval 21 deaths (15…

- Festivalul artelor din comuna Cristian, judetul Brasov, cel mai mare eveniment cultural rural din Romania, nu se va mai tine anul acesta. Urmatoarea editie a festivalului va avea loc in perioada 18 - 25 iulie 2021. „De obicei, dupa 6 vine 7. Din pacate, anul acesta, dupa…