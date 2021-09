Stiri pe aceeasi tema

- Daca apreciați lucrurile de buna calitate realizate in Romania, mai mult ca sigur ca veți fi interesata de oferta magazinului online Cumparamisim.ro. Este vorba despre un magazin care comercializeaza o mulțime de lucruri frumoase și de foarte buna calitate: pijamale, haine, ceasuri, ochelari de soare,…

- Gamerii profesioniști ar urma sa fie recunoscuți oficial ca sportivi de performanța - la fel ca fotbaliștii, tenismenii sau baschetbaliștii. Autoritațile de la București se pregatesc sa legifereze statutul gamerilor printr-o serie de modificari aduse legii sportului, care ar putea intra pe agenda parlamentului…

- Nicolae Dica, antrenorul secund al naționalei de fotbal a României, a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Fostul fotbalist nu va putea fi prezent la meciurile primei reprezentative de la începutul lunii septembrie.Nicolae Dica a ieșit pozitiv la testare și a intrat în izolare…

- Franța și Elveția se intalnesc astazi in optimile de finala de la EURO 2020, pe Arena Naționala, de la 22:00. Costin Ștucan și Ciprian Panait vor prefața partida din aceasta seara, ultima din acest turneu care se disputa in Romania, dupa cele 3 gazduite in faza grupelor. GSP Live revine atat la pauza…

- Romania este gazda uneia dintre optimile de finala de la Euro 2020. Luni seara, pe Arena Naționala, va avea loc partida Franța – Elveția. Accesul in tribune este permis intr-o proporție de 50% din capacitatea stadionului, dar numai celor care au dovada ca sunt vaccinați ori prezinta un test negativ.…

- Partida Ucraina - Austria, scor 0-1, gazduit, luni, de „Arena Nationala“, a fost precedata de o poveste ajunsa, ulterior, pe Facebook. Si care a declansat o reactie din partea autoritatilor ucrainene.

- Reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) spun ca vor depune o plangere impotriva Primariei Capitalei, invocand faptul ca, prin incalcarea legislatiei privind taximetria, se face „mai mult loc pe piata firmelor de ride-sharing”. „In Capitala, taximetristii…

- Fostul internațional a ales sa urmareasca, din nou, de la fața locului ultimul meci din faza grupelor de la Campionatul European gazduit pe cel mai mare stadion din Romania. La primul partida ținuta la București, Gica Popescu, alaturi de Gica Hagi și Dorinel Munteanu, au fost surprinși in tribuna a…