Turiştii români, întorşi de la graniţa cu Grecia pentru că nu aveau teste. Măsura se aplică de la miezul nopţii Romanii sperau ca pot trece granita fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns cu putin dupa miezul noptii. Nu doar romanii sunt in aceasta situație, ci și turiști din alte țari care au vrut, miercuri dimineața sa intre in Grecia neavand teste. Unii dintre turiștii romani au afirmat ca vor incerca sa faca acest test in Bulgaria. Cine intra de azi in Grecia va trebui sa aiba pe langa formularul completat online și testul facut cu cel mult 72 de ore inainte. Nu sunt valabile testele rapide. Totodata, autoritațile din Grecia testeaza la granița,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

