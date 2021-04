Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Kozlov, un angajat al agentiei nucleare din Ucraina, a primit de la sotia sa, Maryna, un cadou aniversar mai putin obisnuit: un zbor de 90 de minute deasupra Cernobil, locul unde, in urma cu 35 de ani, s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie, relateaza Reuters.

- Ministrul apararii din Ucraina a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Rusia se pregateste pentru o posibila depozitare de arme nucleare in Crimeea si a avertizat ca Moscova ar putea ataca Ucraina pentru a asigura resurse de apa pentru peninsula anexata, relateaza Reuters.

- Moldova va cumpara 400.000 de doze de Sinovac, vaccin chinezesc impotriva coronavirusului, a declarat vineri Ministerul Sanatații, intr-un comunicat citat de Reuters. Moldova și Ucraina vecina, doua dintre...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce acorda scutire temporara de viza pentru turistii din China, a anuntat biroul sau de presa, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit decretului, cetatenii chinezi vor putea ramane fara viza in Ucraina timp de 30…

- O alerta de tsunami, emisa dupa un seism puternic produs sambata in apropiere de coasta de nord-est a Japoniei, a fost ridicata, informeaza AFP si Reuters. Seismul, a carui magnitudine a fost revizuita de Agentia de Meteorologie din Japonia la 6,9, de la 7,2 stabilita initial, s-a produs la ora locala…

- Trei pacienți aflați in secția de terapie intensiva și un medic de garda au murit in cursul nopții intr-un incendiu izbucnit intr-un spital Covid din orașul Zaporizhzhya, aflat in sud-estul Ucrainei, transmite Reuters.