Scene incredibile vin de la Split, Croația. In timp ce oamenii se relaxau la soare, un camion traverseaza plaja de mai multe ori, relateaza publicația Slobodna Dalmacija.„Pazea, camion pe plaja!”, au strigat, de mai multe ori, cei prezenți pe Bacvice, considerata cea mai frumoasa și mai bine echipata plaja din Split.Din cand in cand, camionul incprcat cu pamant de flori și arbuști, a trebuit sa opereasca, pentru ca indivizii „adormiți” la soare sa fie treziți.Plaja este situata intr-un golf pitoresc, in imediata apropiere a portului și la doar 1 kilometru distanța de centrul orașului croat de…