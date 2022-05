Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul legislativului european de la Strasbourg ca Uniunea Europeana sa sprijine mai mult turismul si transporturile din Romania, puternic afectate de razboiul din Ucraina si de pandemie. Acesta a mentionat ca ambele sectoare sunt puse sub presiune…

- Turismul pare ca incepe sa-și revina in județul Cluj, fiindca numarul turiștilor a crescut semnificativ la inceputul anului. Fața de anul trecut, Clujul are de aproape 4 ori mai mulți turiști straini.

- – ANAT constata o revenire a rezervarilor turiștilor romani, apropiata de nivelul anului 2019, in special incepand cu 15 martie – Turiștii se pot bucura de ultima saptamana de oferte early booking, valabile pana la 31 martie Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) constata o revenire a rezervarilor…

- Turismul romanesc isi revine dupa doi ani de pandemie, au transmis, miercuri, reprezetantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), precizand ca numarul celor care si-au facut rezervare in acest an se apropie de nivelul din 2019.

- Turismul romanesc iși revine dupa doi ani de pandemie, susține Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT). Reprezentanții asociației constata o revenire a rezervarilor facute de turiștii romani apropiata de nivelul anului 2019, in special incepand cu 15 martie. Fii la curent cu cele…

- Numarul de rezervari este foarte mic și pentru vara, dar și pentru Paște. Operatorii din turism și autoritațile le dau asigurari romanilor și strainilor ca Romania este o destinație sigura.

- Tot mai multe state anunța planuri pentru relaxarea restricțiilor, dupa doi ani de pandemie. Italia, primul focar european, a anunțat ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie afara. O masura similara a fost anunțata și in Spania, in timp ce statele nordice au adoptat planuri in etape. Danemarca…

