Directorul principalei organizatii care sustine Castile Albe, echipele de salvare ale apararii civile care opereaza in zonele rebele in Siria, a fost gasit mort luni la Istanbul, a anuntat biroul sau, potrivit AFP si Reuters.



Cauzele exacte ale mortii lui James Le Mesurier, de nationalitate britanica, nu sunt cunoscute deocamdata, iar biroul sau a refuzat orice comentariu.



Conform informatiilor din presa, el a fost gasit mort, cu fracturi la picioare si la cap, luni dimineata langa imobilul in care se afla apartamentul sau.



Le Mesurier, un fost ofiter al armatei britanice,…