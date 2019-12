Turcia: Preşedintele Erdogan anunţă că va trimite trupe în Libia Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca Turcia va trimite trupe in Libia la solicitarea statului nord-african si ca in ianuarie va prezenta in parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara, informeaza Reuters. Erdogan a vizitat miercuri Tunisia pentru a discuta despre cooperarea pentru un posibil acord de incetare a focului in tara vecina Libia. Intr-un discurs rostit joi, Erdogan a declarat ca Turcia si Tunisia au cazut de acord sa sprijine guvernul recunoscut international al Libiei, condus de Fayez al-Serraj, in detrimentul omului forte al Libiei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

