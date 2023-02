Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in estul Turciei, in provincia Malatya, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Agerpres. ACTUALIZARE 12:55 – Cel puțin o persoana a murit și alte 69 au fost ranite in urma cutremurului din Malatya, a anunțat șeful agenției turce…

- Turcia a decis duminica, in cea de-a 14-a zi dupa cutremurul devastator din 6 februarie, sa opreasca operatiunile de cautare a supravietuitorilor, a anuntat Agentia guvernamentala pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta (AFAD) din aceasta țara, potrivit agenției germane de știri DPA,…

- Christian Atsu, fotbalistul ghanez al echipei Hatayspor, este in continuare dat disparut dupa cutremurele care au lovit Turcia pe 6 februarie, a anuntat marti agentul sau, citat de BBC. Atsu nu a mai fost vazut de la cutremurul care a provocat prabusirea blocului din orasul Hatay in care statea. Clubul…

- Excavatoarele demoleaza cladirile deteriorate de cutremurele de luni din Turcia, indepartand resturile de moloz și alte materiale de construcții distruse in cutremur. La o saptamana dupa cel mai mortal cutremur din Turcia din 1939 au fost vazute excavatoare indepartand resturi deoarece eforturile de…

- O adolescenta a fost scoasa in viața din ruinele unei cladiri prabușite in provincia turca Hatay duminica (12 februarie), la aproape o saptamana de la cutremurul devastator care a facut zeci de mii de victime. Cutremurul și replicile majore au distrus zone intinse de orașe și localitați din parți ale…

- Un membru al echipei de salvare ADAK, care incerca sa ajunga la supraviețuitorii aflați in epava unei școli din Hatay sambata (11 februarie), a fost ingropat sub daramaturi dupa ce resturile ramase au cazut peste echipa sa. Imaginile din zona au aratat ca alți membri ai echipei au reușit sa fuga inainte…

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata , transmite seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Incepind de marți dimineața, bilantul Turciei a crescut la 2.921 de persoane, potrivit lui Iaunus Sezer, seful…

- Peste 500 de persoane au fost ucise și mii de persoane au fost ranite luni (6 februarie), dupa ce un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit centrul Turciei și nord-vestul Siriei, prabușind cladiri. Imagini filmate cu drona au aratat salvatorii din orașul Adana cautand printre daramaturile unei cladiri…