- Turcia a respins vineri explicatia Moscovei potrivit careia soldatii turci ucisi cu o zi in urma in urma unor atacuri aeriene in nord-vestul Siriei au fost loviti pentru ca se aflau printre teroristi, informeaza France Presse. 'As dori sa subliniez ca niciun element armat nu se afla alaturi de unitatile…

- Un soldat turc a fost ucis, sâmbata, de tiruri ale armatei președintelui sirian Bashar al-Assad în provincia Idlib, ultimul bastion al rebelilor în nord-vestul Siriei, a anunțat Ministerul turc al Apararii, citat de AFP.Soldatul, ranit de tiruri de tanc ale armatei siriene,…

- Turcia nu exclude ca Statele Unite sa trimita rachete Patriot in teritoriul sau dupa uciderea unor militari turci in atacuri atribuite regimului Bashar al-Assad in provincia Idlib. Un anunt in acest sens a fost facut joi de ministrul Apararii de la Ankara, Hulusi Akar, in timp ce Uniunea Europeana (UE)…

- Turcia a afirmat luni ca a "neutralizat" peste 100 de soldați ai regimului de la Damasc, ca raspuns la un bombardament sirian care a ucis cinci dintre militarii sai, în nord-vestul Siriei, scrie AFP."Potrivit surselor noastre, 101 membri ai regimului au fost neutralizați,…

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Un bombardament al forțelor de la Damasc asupra forțelor turce din regiunea Idlib a dus la moartea a patru soldați turci și ranirea altor noua, transmite Reuters potrivit news.ro.Fortele turce au reactionat imediat, distrugand tinte din regiune Idlib, a anuntat Ministerul turc al Apararii…

- Cel putin 18 civili au fost ucisi miercuri in Siria in raiduri aeriene ale regimului Bashar al-Assad impotriva provinciei Idlib, potrivit unui nou bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in pofida unui armistitiu convenit saptamana trecuta intre Moscova…