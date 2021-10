Turcia a început să deporteze refugiați sirieni care mănâncă banane "provocator" Turcia a decis sa deporteze cel puțin șapte refugiați sirieni pentru ca au distribuit &"în mod provocator&" imagini cu ei mâncând banane pe platformele social media, relateaza Bloomberg.



Autoritațile au luat decizia dupa ce un cetațean turc s-a plâns ca el nu își poate permite banane în timp ce refugiații o pot face.



&"Traiți mai confortabil. Eu nu pot mânca o banana, voi cumparați kilograme de banane&", a spus barbatul turc într-o înregistrare video filmata în Istanbul, în timp ce mustra o studenta siriana pe 17 octombrie.



O…

Sursa articol: hotnews.ro

